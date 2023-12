Genova. Brutto incidente ieri sera intorno alle ore 20, quando due automobili si sono scontrate sulla A12 nei pressi dello svincolo con la A7. Dopo la carambola una auto è finita capottata, intrappolando il conducente.

Immediato l’intervento dei soccorsi: per trarre in salvo il guidatore dell’auto ribaltata è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta estratto, l’uomo è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dai medici del 118.

