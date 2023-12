Millesimo. E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Millesimo, lungo la strada provinciale 28 bis.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15.30, per cause ancora in via di accertamento, un’auto è andata ad impattare violentemente contro il muro di protezione. A bordo, oltre al conducente, altre tre persone.

