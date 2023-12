Borghetto, fine anno dedicato al monitoraggio del patrimonio arboreo

Borghetto Santo Spirito. Sono in corso in questi giorni da parte di professionisti incaricati dal settore Ambiente del Comune, controlli e accertamenti sul patrimonio arboreo cittadino volti a verificare lo stato di salute di una moltitudine di specie ad alto ed altissimo fusto sparse in varie aree del paese, anche se normalmente già attenzionate durante l’ordinaria manutenzione dagli addetti comunali al verde.

“Verificare e monitorare le numerose alberature cittadine in modo costante e periodico avvalendosi di agronomi e tecnici abilitati – dichiarano il sindaco Giancarlo Canepa e il consigliere delegato al Verde Pubblico Paolo Erre – ci consente di intervenire in modo tempestivo e mirato per preservare e, in casi estremi, per rinnovare il patrimonio arboreo comunale prima che possa costituire un pericolo per la pubblica incolumità.”

