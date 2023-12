Botti di Capodanno, ordinanze a macchia di leopardo: vietati a Savona, Albenga e Cairo, consentiti a Varazze. A Finale fuochi a mezzanotte

Savona. Botti di Capodanno, no grazie. Almeno per alcuni savonesi. Continuano ad arrivare le ordinanze dei sindaci della nostra provincia per vietare, nella notte del nuovo anno, di utilizzare petardi o altri fuochi pirotecnici. Ma c’è anche chi ha deciso di non emanare alcun divieto (solitamente per l’impossibilità di farlo rispettare) e chi, al contrario, ha fatto la scelta opposta e organizzato fuochi artificiali “istituzionali”.

Due le ragioni, solitamente, alla base del divieto. La prima è legata alla sicurezza: secondo Federico Canfarini, chimico industriale e responsabile del nucleo artificieri della Liguria, i più pericolosi si comprano sul web, ma anche quelli legali hanno rischi e prescrizioni. La seconda ragione è invece collegata al forte rumore generato dai botti, che può spaventare soprattutto gli animali (“Ma sono dannosi anche per anziani e malati”, hanno ricordato le associazioni animaliste). Anche la Regione Liguria, per bocca dell’assessore alla Tutela degli Animali d’Affezione Simona Ferro, ha preso posizione: “Ogni anno, purtroppo, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio tantissimi animali domestici scappano di casa terrorizzati dai fuochi d’artificio. Nel peggiore dei casi muoiono di paura a causa della cattiveria e della superficialità di chi, spesso violando la legge, fa un utilizzo improprio di articoli pirotecnici vicino alle aree abitate. Per questo motivo invito tutti al rispetto delle ordinanze anti-botti che molti comuni della Liguria hanno emanato a tutela dei nostri amici a quattro zampe. Anche laddove non ci sia un’apposita ordinanza, auspico che prevalgano il buon senso e la responsabilità”.

