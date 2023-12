Calcio/ Gilardino: “Grazie Genoa, porterò nel cuore questo 2023”

“Porterò nel cuore questo 2023, uno dei più importanti della mia vita”: è la frase con cui Alberto Gilardino ripercorre l’anno che sta per finire tra poche ore. Il tecnico del Genoa dopo la promozione arrivata in serie A senza passare dai play off ha chiuso a 20 punti a un turno dal termine del girone di andata la seconda parte dell’anno.

“Grazie Genoa, grazie ai miei giocatori, a chi ha creduto in un progetto e, presto, ha contribuito a trasformarlo in un sogno realizzato – prosegue – Una volta che la squadra è stata in grado di costruirsi un’identità ha appreso cosa significa dare tutto quello che aveva dimostrando a se stessa che avrebbe potuto”.

» leggi tutto su www.levantenews.it