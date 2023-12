Dal calcio italiano al sogno di una startup dedicata ai grandi eventi, la nuova creatura di Gabarello e Gamba si chiama Insidevents

Una storia che nasce all’ombra della tour Eiffel ma che ha natali decisamente liguri. Una storia appena sbocciata dalle menti di Niccolò Gabarello, spezzino e uomo marketing dello Spezia Calcio fino al 2017 e Matteo Gamba, ex capo-ufficio stampa della Sampdoria. Due professionisti che hanno deciso di salutare le precedenti esperienze nel mondo del football per dare vita a qualcosa di proprio. Questo qualcosa si chiama Insidevents, una startup diventata realtà a maggio scorso con l’obiettivo di semplificare l’accesso ad eventi sportivi di alto livello, sia nazionali che internazionali, pensato per le aziende così come per privati. Gabarello ne è il presidente, Gamba il direttore generale. Hanno voluto cavalcare un’intuizione in un settore, quello del ticketing, che ha ormai mutato pelle da anni, ammiccando sempre di più alla tecnologia che accorcia i tempi e le distanze, strategicamente posizionabile attraverso le piattaforme online che studiano tutte le possibili soluzioni per vendere il proprio prodotto. C’è di più: “Oltre ai biglietti standard ed ai pacchetti dedicati comprensivi di ingresso hospitality – racconta proprio Gabarello ai taccuini di Città della Spezia -, proponiamo come servizio complementare, e con il supporto di un’agenzia viaggi di fiducia, anche tutta la parte di organizzazione e supporto logistico: hotel, voli, e trasporti intra muro. Creando quindi su richiesta pacchetti su misura ed experience dedicate.

Bisogna considerare che il mercato legato agli eventi sportivi è in continua e repentina ascesa. Una volta terminato il periodo caratterizzato dalla pandemia, la gente ha ricominciato a viaggiare e anche lo sport ne ha tratto beneficio. Prova ne sia, per fare un esempio concreto, che anche un paese con gravi carenze strutturali come l’Italia del calcio oggi registri sold-out continui quasi ovunque. Non solo: “Si è poi particolarmente accentuata la voglia di vivere l’evento in maniera differente dal passato e anche da questo punto di vista chi organizza (squadre, federazioni) è alla continua ricerca di nuove esperienze da proporre per attirare e stimolare nuove fette di clientela. L’idea originaria che ha portato alla nascita di Insidevents è emersa proprio da questo: dall’osservazione dei nostri attuali competitor, agenzie europee che offrono servizi simili coprendo un ventaglio di proposte che variano dalle principali discipline sportive (calcio, tennis, rugby, Formula 1 etc.) offrendo poi tutta quella parte di servizi complementari necessari per costruire pacchetti esperienziali di alta qualità. E visto che l’Italia, da questo punto di vista appare come un mercato ancora quasi vergine, o quantomeno decisamente frammentato, abbiamo deciso di intraprendere questa sfida con l’intento di diventare un punto di riferimento per il nostro paese d’origine”.

