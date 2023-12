La cessione di Dragowski per dare impulso al calciomercato dello Spezia

Agenti al lavoro per portare Bartolomej Dragowski lontano dalla maglia bianca. Il divorzio è ormai consensuale, anche se non scritto perché a oggi manca una vera pretendente al portiere polacco. Immolatosi sul campo del Verona un anno fa, il 26enne non è più tornato a buoni livelli nel girone di ritorno della scorsa serie A. Le prestazioni di quest’anno sembrano invece più che altro figlie del contesto in cui Drago si è trovato a giocare: in una serie B che non aveva mai affrontato e con la prospettiva di perdere la maglia della nazionale in vista dell’Europeo.

Ci si metta poi un ingaggio che ha un costo azienda attorno al milione di euro annuo – un quarto di quanto costa tutto il Cittadella, più o meno – e allora la via della separazione appare addirittura auspicabile. Lo Spezia ha bisogno di abbassare un monte ingaggi fuori categoria e Dragowski è tra quelli che guadagnano di più insieme al connazionale Zurkowski. In questi giorni l’ex Fiorentina viene proposto in diversi campionati europei: è ancora molto giovane per un portiere e vanta 130 presenze in serie A, che rimane campionato da curriculum dal centrocampo in giù.

