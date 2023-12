Pietra Ligure. La pioggia e il maltempo non hanno fermato i 177 temerari protagonisti questa mattina del tradizionale cimento invernale di Pietra Ligure, giunto alla sua 29° edizione, che si è svolto nella location dei Bagni Giardino.

Le condizioni meteo non certo favorevoli non hanno neppure ostacolato un notevole afflusso di pubblico e spettatori che si sono radunati sia sul tratto di lungomare quanto sul molo pietrese per assistere alla consueta “ciumba” per salutare l’arrivo del nuovo anno.

