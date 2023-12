L’anno si chiude la pioggia

Il passaggio di una perturbazione atlantica mantiene tempo umido e piovoso con nuvolosità diffusa. Precipitazioni più insistenti sul Centro-Levante, dove potranno assumere locale carattere di breve rovescio o temporale. Quota neve sopra i 1500-1600 metri. Miglioramento da Ponente dal tardo pomeriggio: così la previsione di Arpal.

VENTI: in prevalenza meridionali moderati, fino a forti sul Levante, in particolare sui rilievi; sul Centro temporaneo ingresso di venti settentrionali in mattinata e in serata

» leggi tutto su www.levantenews.it