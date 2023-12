Luca Vignali prova a giocare Como-Spezia con la maglia bianca

Il calendario è un fattore che può incidere sulle dinamiche di calciomercato se alla prima giornata di ritorno affronti proprio il club che ha tesserato un tuo obiettivo. Si trova in questa situazione Luca Vignali, il cui ritorno allo Spezia nel prossimo mercato di gennaio pare dover andare in porto senza colpi di scena. Un discorso aperto ormai da settimane, dopo che già in estate c’era stata la possibilità di rivedere il terzino di Bragarina con la “sua” maglia. C’è però da capire i tempi, visto che il 13 gennaio si gioca Como-Spezia, con Vignali che potrebbe anche trovarsi a dover rispondere alla convocazione dei lariani.

Sono lavori in corso, per un’operazione giusta da tutti i punti di vista. Da quello tattico, visto che manca un terzino di fascia destra (come uno di fascia sinistra) che conosca la serie B. Vignali, lasciato lo Spezia, ha messo assieme altri due campionati da titolare a Como (65 presenze, 5 reti e 6 assist) portando a 171 le sue presenze in categoria. E poi serve un certo tipo di personalità in uno spogliatoio che porta con sé ancora gli strascichi della retrocessione.

