Pietro Mascagni, l’irruente scapestrato (parte 3)

Dopo aver vinto la disputa giudiziaria contro il Liceo “Rossini” di Pesaro, Mascagni assume per breve tempo la direzione del “Teatro Costanzi” di Roma. Tuttavia, il fatto più rilevante di quell’anno – il 1910 – è l’incontro con Anna Lolli: una giovane e bella corista romagnola. Inizia con lei una relazione e per trentacinque anni, Mascagni ha due famiglie, ognuna delle quali sa dell’esistenza dell’altra. Il legame desta scandalo anche per un’altra ragione: tra i due ci sono venticinque anni di differenza e Anna Lolli può essere tranquillamente la figlia del Maestro. È nata nel 1888, quando Mascagni sta componendo la sua opera più fortunata – “Cavalleria Rusticana” – e la loro storia d’amore è altrettanto favorita dalla sorte.

