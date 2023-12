‘Santa’: le sculture di Leonardo Lustig in mostra Villa Durazzo

Due capolavori in uno: l’arte scultorea del sammargheritese Leonardo Lustig fino al 7 gennaio è in mostra nella splendida Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure. Gli orari di visita coincidono con quelli di apertura di Villa Durazzo (non il parco, l’edificio): dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Sono esposte in tutto una cinquantina di statue in marmo di Carrara, cemento patinato, terracotta, pietra calcarea e bronzo. Lustig è molto conosciuto in Italia e all’estero. Nel Tigullio le sue opere sono presenti in molte chiese e musei: come la statua il “Roveto ardente”, del 2000, esposta nella chiesa di San Antonio a Sestri Levante; la statua di Sant’Anna, davanti alla chiesa omonima di Rapallo; o il “Pescatore” posizionato nella Baia del Silenzio a Sestri Levante.

Le opere esposte a Villa Durazzo rivelano la capacità tipica degli scultori e di Lustig in particolare: quella di vedere la forma e il movimento nel blocco di materia grezza, portandoli alla luce e alla superficie con il lavoro delle mani dell’artista. Volti e figure escono dalla materia, c’è simbiosi tra la materia e la lavorazione. Suggestivi i nomi delle opere esposte. Tra le opere in marmo ci sono “Danzatrice” del 2005; “Eroe” del 1990; “Maestà” del 2007; “Immagine della montagna” del 2007; “Iraniana” del 2008; “Figura angelica” del 2007; “Volto dinamico” del 2005; “Fiducia” del 2008; “Realizzazione” del 2000; “Severità” del 2000; “Cogito ergo sum” del 2001; “Indignazione” del 2023; “Fuga dal vulcano” del 2023; “Due volti” del 2023. Due sono le opere in cemento patinato: “Realizzazione” del 2000, e “Lettura al mare” del 2003.

» leggi tutto su www.levantenews.it