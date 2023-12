Serie B, sinonimo di equilibrio. Al giro di boa superato il record di vittorie in trasferta

Il Parma guida la serie B ma i ducali sembrano poter continuare a fare un campionato a parte, all’interno di un girone come sempre imprevedibile ed equilibrato, dove dal secondo posto in giù sono tutti racchiusi in 21 punti e dove in molti, dopo il giro di boa, possono legittimamente aspirare a qualsiasi obiettivo così come, allo stesso tempo, temere qualsiasi epilogo. Nel bene e nel male, lo Spezia, che si trova al penultimo posto, sa che nulla è ancora perduto. A patto che la marcia inserita non sia più la seconda.

Ad ogni modo è una B tostissima che quest’anno scomoda altre statistiche a dir poco significative: alla voce vittorie in trasferta, si legge 62, una in più rispetto al record precedente, che risale alla stagione 2021-22. E così gli acuti di chi viaggia diventano episodi sempre più ricorrenti, sempre meno sorprendenti: il Parma lo ha fatto sei volte, il Como e la Cremonese si fermano a cinque, lo stesso Spezia, finora vittorioso in soltanto tre partite, ha vinto più fuori (due volte) che in casa, anche se non si deve dimenticare l’esilio, non dorato, in quel di Cesena. Vincere fuori è quasi una costante e tutto ciò avviene in numero maggiore rispetto agli ultimi undici campionati, andando quasi a pareggiare le vittorie ottenute in casa (che invece sono al minimo storico).

