Sicurezza, la denuncia del Siap: “Liguria territorio infiltrato dalla criminalità organizzata e con povertà in aumento”

Genova. “In Liguria si parla sempre meno di politiche sulla sicurezza ma l’aspetto più preoccupante sta nel fatto che l’argomento non venga affrontato oggi per creare future condizioni sociali migliori per domani. A tal proposito voglio sottolineare che sempre più spesso i poliziotti liguri si prodigano volontariamente ad aiutare anziani, clochard, profughi in cerca di aiuto, gesti sinceri, solidali che valorizzano il ruolo istituzionale svolto dalla Polizia di Stato anche quando gli organici sono in sofferenza anche a causa degli errori gestionali locali come ad esempio quelli denunciati dal Siap nei confronti del Questore di Genova”.

A dichiararlo Roberto Traverso, segretario del Siap. “Sicurezza non significa solo prevenzione e repressione dei reati ma anche, servizi sociali, solidali e welfare. La Liguria oltre ad essere una delle regioni del nord maggiormente infiltrate dalla criminalità organizzata di stampo mafioso è quella che in tutto il Nord Ovest d’Italia nel 2022 registra l’aumento maggiore di povertà assoluta: +8,5%”.

