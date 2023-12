2024 alle porte e bagnanti d’inverno che si preparano, come da tradizione, ai cimenti di inizio anno. Partendo da levante, ecco che troviamo il tuffo invernale al pontile di Tellaro, alle 12.00. Alle 11.30 l’appuntamento alle Grazie, dai giardini pubblici, con il Cimento di Ria. Mentre alle 12.30 ci si tufferà a Levanto, nello specchio acqueo antistante Piazzetta Agnelli, con iscrizioni dalle 11.30 e raccolta fondi per il Gaslini. E sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, ecco il Cimento catodico alla spiaggia di San Terenzo, con ritrovo alle 10.30. E se ci siamo dimenticati qualcosa, non esitate a scriverci a redazione@cittadellaspezia.com

L’articolo Tellaro, Le Grazie, Levanto: appuntamento con i tuffi di inizio anno proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com