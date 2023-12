Un 2023 di soddisfazioni per l’Albenga Volley: le parole del presidente Giuseppe Ferrari

Albenga. Un 2023 che volge al termine per l’Albenga Volley, un anno che ha riservato molteplici soddisfazioni per i colori biancoblù, dalle vittorie della Serie C e della Coppa regionale della prima squadra femminile, ai successi nei campionati territoriali con le giovanili.

“Che dire, è stato davvero un anno pieno di soddisfazioni, che però possiamo dividere in due parti – sono le parole del presidente Giuseppe Ferrari -. La prima metà, ossia la scorsa stagione, abbiamo fatto qualcosa di straordinario, vincente un campionato come quello della C non è mai facile, ma con il lavoro di tutti ci siamo riusciti. A livello giovanile abbiamo fatto benissimo, forse potevamo osare qualcosa in più a livello regionale, ma vincere così tanti titoli a livello territoriale è sempre una grande soddisfazione”.

