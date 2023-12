Vandalizzate 24 ralle all’interno del porto, Lsct sporge denuncia

Durante la notte scorsa le centraline di avviamento di 24 ralle utilizzate per il servizio “carosello” all’interno del terminal Lsct sono state vandalizzate da alcune persone rendendole inutilizzabili. Due degli autori del gesto, che sarebbero riconducibili ad aziende operanti all’interno del perimetro portuale, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del terminal ed è subito entrato in azione il team di guardie giurate in collegamento costante con la control room dell’Autorità di sistema portuale e la Questura.

Lsct ha sporto denuncia presso la Polizia di Stato della Spezia e stima che sia stato causato un danno di centinaia di migliaia di euro.

