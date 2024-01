Amt, da oggi metropolitana sempre gratis per i genovesi. Dal 15 gennaio le nuove tariffe

Genova. Da oggi tutti i residenti in provincia di Genova possono viaggiare gratis sulla metropolitana senza limitazioni di orario. Entra in vigore così la prima novità del piano tariffario sperimentale varato da Amt con l’obiettivo di fidelizzare e aumentare gli utenti del trasporto pubblico nel 2024.

Dunque, con l’inizio del nuovo anno viene ampliata la sperimentazione della gratuità per la metropolitana, istituita per la prima volta nel dicembre 2021 nelle fasce orarie “di morbida”, dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22. Secondo i dati forniti da Amt dopo il primo anno, la misura aveva generato un incremento del 34% dei passeggeri paganti. Nella nuova formulazione in vigore da oggi solo i turisti (e in generale chi non risiede nella città metropolitana di Genova) dovranno pagare per usare la sotterranea.

