Anno nuovo, code vecchie: 1 gennaio di disagi sulle autostrade liguri

Liguria. Il 2024 si apre esattamente come si era chiuso il 2023, almeno per quanto riguarda la viabilità. Anche oggi infatti, 1 gennaio, proprio nel giorno in cui i pedaggi in Italia aumentano del 2,3%, si registrano diverse code e rallentamenti sulla rete autostradale ligure.

Sulla A10 coda per lavori, in direzione Genova, tra Arenzano e il bivio per la A26. Circolazione bloccata nel tratto tra Albenga e Finale Ligure, dove alcuni cartelli avvisano della riapertura dei cantieri questa mattina: qui i km di coda sono ben 8. Un altro chilometro di coda invece nella direzione opposta, tra Albenga e Andora, questa volta per lavori. E per chi fosse diretto in Francia i problemi non sono finiti: 1 km di coda – sempre per lavori – lo attende anche tra Imperia Ovest e Arma di Taggia.

