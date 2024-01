Caduta da otto metri, paura per un ragazzo a Monterosso. Intervento complesso nella notte

E’ stato necessario l’intervento congiunto di una squadra di ben 17 persone per quello che si può definire il primo intervento di soccorso del nuovo anno nella provincia spezzina. Ben quattro ore e mezzo di lavoro da parte dei militi della Pubblica Assistenza di Monterosso che hanno dato seguito alle richieste del comandante della stazione dei carabinieri del paese delle Cinque Terre: la segnalazione parlava di un ragazzo precipitato da un’altezza significativa, si parla di otto metri, precipitato giù e sommerso dai “rovi”. E’ iniziata immediatamente una minuziosa ricerca a piedi da parte di tutti gli operatori coinvolti e grazie al lavoro dei vigili del fuoco di Brugnato, dopo quasi due ore e tanta fatica, si è riusciti a raggiungere il giovane con l’automedica delta 3 e un infermiere che si è calato per stabilizzare ed immobilizzare il paziente, accompagnato dai vigili del fuoco e dalla Protezione civile di Monterosso che è venuta in soccorso. Ci hanno poi pensato i militi della Pubblica Assistenza Croce Bianca a trasportare il paziente.

