Calcio/ Samp, ferie quasi finite: dal 4 testa solo al Venezia

Ultimi giorni di vacanza per la Sampdoria in vista della ripresa del campionato fissata per il 14 gennaio al Penzo contro il Venezia. Andrea Pirlo spera di avere buone notizie dall’infermeria in attesa del mercato che porti elementi di qualità in tutti i reparti.

Contro i lagunari Kasami sconterà il secondo turno di squalifica ma la buona notizia è il recupero di Benedetti che nei pochi minuti disputati ha fatto bene. Resta da capire se ci sarà Pedrola fuori da oltre tre mesi, mentre in attacco dovrebbe esserci ancora De Luca, mentre La Gumina potrebbe finire sul mercato.

» leggi tutto su www.levantenews.it