Capodanno a Genova, la pioggia risparmia la festa: in migliaia a De Ferrari per salutare il 2024

Genova. La pioggia ha risparmiato il Capodanno in Musica 2024: migliaia di genovesi e turisti si sono riversati in piazza De Ferrari per salutare l’anno nuovo. Nessun particolare problema è stato segnalato sul fronte della sicurezza, ma anche quest’anno l’ordinanza che vietava botti e petardi nelle aree pubbliche è stata ampiamente trasgredita.

Secondo anno consecutivo nel capoluogo ligure per la serata targata Mediaset in diretta su Canale 5, con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova, che ha chiuso gli eventi del Tricapodanno. La trasmissione è stata presentata da Federica Panicucci e trasmessa in diretta anche sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan.

