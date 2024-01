Capodanno a Genova visto da 2,6 milioni di spettatori, Toti: “Liguria inizia 2024 da protagonista”

Genova. La Liguria ha dato il benvenuto al 2024 davanti a una piazza De Ferrari da record per il Capodanno in Musica targato Mediaset: oltre 40mila persone per il maxi-evento organizzato con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova. L’evento conclusivo, e più atteso, del Tricapodanno che ha animato il capoluogo ligure per tre serate consecutive, ha visto alternarsi sul palco ospiti d’eccezione tra cui i Albano, gli Articolo 31, Orietta Berti, Iva Zanicchi e tutta la scuola di “Amici”.

La diretta, condotta da Federica Panicucci, ha raggiunto il 18,15% di share pari a 2 milioni e 631mila spettatori. L’azienda precisa che si tratta di uno share del 20,3% sul pubblico attivo, che sale al 23,13% sui giovani 15-34enni.

