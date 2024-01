Capodanno, il bilancio della nottata: tre feriti per i “botti”, incendi, boom di ubriachi e risse

Genova. Tre feriti a causa dei “botti”, diversi piccoli incendi in città, decine di ubriachi finiti all’ospedale per intossicazione alcolica e di conseguenza qualche rissa. È questo il bilancio, per fortuna senza gravi conseguenze, del Capodanno a Genova e nel territorio metropolitano. Una notte che, come da copione, ha tenuto impegnati i soccorritori del 118, i volontari delle ambulanze e i vigili del fuoco.

Per fortuna non si registrano né vittime né feriti gravi in seguito all’esplosione di petardi (vietata pressoché ovunque nelle aree pubbliche), ma alcuni ragazzi sono finiti comunque in pronto soccorso, in codice giallo. Al Porto Antico un 20enne è rimasto ustionato prima della mezzanotte ed è stato portato in codice giallo al Villa Scassi. Un altro giovanissimo in centro storico ha riportato lesioni a entrambe le mani ed è stato accompagnato all’ospedale San Martino, sempre in codice giallo.

» leggi tutto su www.genova24.it