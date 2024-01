Capodanno, Pastorino (Linea Condivisa): “Toti e Bucci in piazza mentre i pronto soccorso sono al collasso”

Genova. “Mentre Toti e Bucci sono in piazza e sulle reti nazionali a bearsi del loro lavoro, i pronto soccorso genovesi sono al collasso con medici, infermieri, Oss e tecnici che si fanno in quattro per poter garantire un servizio decoroso“. Lo scrive nella serata di San Silvestro – il capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale e vicepresidente della commissione Salute Gianni Pastorino.

“Ma non finisce qui – prosegue Pastorino – perché andando a guardare oltre al luccichio stordente del Tricapodanno escono fuori altre magagne e disservizi: in questo momento su 19 poli di guardia medica presenti su tutto il territorio genovese ne sono attivi appena 4, quello del San Martino, Nervi, Bargagli e Ronco Scrivia. Inoltre in questo momento è presente un solo medico al centralino della guardia medica anziché due”.

