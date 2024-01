Genova. Doppio incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A26, nel tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10. Il bilancio complessivo è di due feriti, in condizioni non gravi, portati entrambi al San Martino di Genova. Si registrano 3 chilometri di coda in direzione Genova.

Primo episodio intorno alle 13.30, un lieve tamponamento tra due vetture in prossimità del restringimento di carreggiata per lavori. Tutte le persone coinvolte sono risultate completamente illese.

