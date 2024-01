Elezioni: sindaci, in 23 Comuni scatta la corsa alla poltrona

Domenica 9 giugno, in concomitanza con le elezioni europee, si voterà probabilmente per l’elezione diretta del sindaco ed il rinnovo dei Consigli comunali in 23 Comuni del nostro levante. Ciò significa che l’11 maggio dovranno essere presentate liste, simboli e programmi. Restano poco più di quattro mesi per definire i candidati. E in molti centri, in particolare Recco e Rapallo per ciò che riguarda il centro-destra, le decisioni arriveranno dopo l’Epifania e restringeranno i tempi della campagna elettorale. A Lavagna tema caldo il rinnovo della concessione del porto ormai in scadenza, che se gestito direttamente, potrebbe fruttare al Comune grossi utili da investire in città.

Di seguito l’elenco dei Comuni al voto.

