Fare 24 giorni di vacanza con soli 5 di ferie è possibile: ecco il calendario dei ponti 2024

Italia. Un nuovo anno inizia e, una volta concluso il bilancio del 2023, è già ora di pensare al 2024: non solo impegni ed incombenze, ma anche relax e possibilità di organizzare le vacanze in anticipo. E qui entra in gioco il calendario dei ponti, che per il nuovo anno offre diversi spunti ed anche molto interessanti: basti pensare che con soli 5 giorni di ferie sarà possibile farne 24 di vacanza.

Andiamo con ordine. Il nuovo anno, in tema di ponti, è partito in sordina: oggi, Capodanno, è lunedì mentre l’Epifania (6 gennaio) cade di sabato, quindi nulla da fare. Si passa poi a Pasqua e Pasquetta (rispettivamente 31 marzo e primo aprile), ma anche in questo caso parliamo – e qui è “ovvio” – di una domenica ed un lunedì. Quindi, la Festa della Liberazione (25 aprile): cade di giovedì, quindi aggiungendo un giorno di ferie (il venerdì), attaccato al weekend, si guadagnano 4 giorni di vacanza al prezzo di uno.

