Festeggiamenti di Capodanno, tra ubriachi e cassonetti a fuoco notte di superlavoro per 118 e vigili del fuoco

Savona. Notte di superlavoro, come sempre, quella di Capodanno, per i vigili del fuoco e gli uomini del 118. Come ogni anno, i festeggiamenti hanno avuto uno strascico che pompieri e medici hanno dovuto affrontare nelle ore immediatamente successive alla mezzanotte.

Per i vigili del fuoco il problema principale è stato quello dei cassonetti a fuoco a causa dei botti. Soprattutto a Savona ne sono bruciati diversi: a Villapiana in piazza Brennero, in centro in via XX Settembre, a Lavagnola in via San Dalmazio. In quest’ultimo caso le fiamme hanno anche raggiunto e danneggiato un’auto parcheggiata nei pressi. Fortunatamente in tutti i casi i pompieri sono riusciti a domare le fiamme senza particolari conseguenze.

» leggi tutto su www.ivg.it