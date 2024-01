Meteo, il 2024 in Liguria inizia con tempo in miglioramento e temperature in calo

Genova. Con l’inizio del 2024 assisteremo ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche ma sempre con un po’ di variabilità in agguato per la permanenza di flussi atlantici sull’Europa centro-meridionale. Ecco le previsioni elaborate da Limet per oggi e i prossimi giorni.

Lunedì 1° gennaio

Avvisi

venti fino a tesi da sud-ovest al largo e lungo le coste dell’imperiese.

Cielo e Fenomeni

residui annuvolamenti sul levante tra nottata e mattinata. Tempo in miglioramento altrove con ampie schiarite e alba del 2024 generalmente soleggiata. Pomeriggio con poche nubi di passaggio sull’intera regione e tempo generalmente soleggiato.

Venti

tra la notte ed il mattino deboli, con locali lievi rinforzi, da nord. Dal pomeriggio tenderanno a disporsi con rotazione ciclonica sul Golfo. Tesi da sud-ovest al largo come da avviso.

Mari

generalmente mosso, localmente molto mosso sul levante. Molto mosso o localmente agitato al largo del Golfo.

Temperature

minime in calo nelle zone interne, pressoché stabili sulla costa. Massime stazionarie ovunque. Costa: Min: +8/+13°C – Max: +12/+15°C. Interno: Min: -1/+9°C – Max: +6/+12°C

Martedì 2 gennaio

Avvisi

venti forti da sud-ovest, moto ondoso fino ad agitato.

Cielo e Fenomeni

nuovo aumento della nuvolosità specialmente sul centro-levante con possibilità per isolate deboli precipitazioni. Più asciutto a ponente.

Venti

moderati, con rinforzi fino a forti, a rotazione ciclonica.

Forti da sud-ovest sul Golfo.

Mari

in aumento da mosso a molto mosso sotto costa. Fino ad agitato al largo.

Temperature

stazionarie.

Mercoledì 3 gennaio

Avvisi

Venti forti da sud-ovest al largo con moto ondoso fino ad agitato.

Cielo e Fenomeni

giornata grigia un po’ ovunque ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature in lieve aumento specialmente nei valori minimi. Clima molto umido. Mare molto mosso sotto costa, agitato al largo.