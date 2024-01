Pipistrello in difficoltà viaggia in camion da Bologna a Genova per essere curato dall’Enpa

Genova. Un piccolo pipistrello in difficoltà, trovato a Bologna in un ambiente lavorativo, è stato portato fino a Genova da un camionista per essere curato dai volontari dell’Enpa a Campomorone, in attesa di liberarlo quando sarà finito l’inverno. La storia è raccontata sulla pagina Facebook dell’ente.

“Nonostante gli immediati tentativi di liberazione, trovandosi in pieno giorno e in stagione di ibernazione, l’animale non riusciva a spiccare il volo e rimane a terra, fermo ed impaurito”, raccontano i volontari.

