Uno spiacevole incidente allo scoccare della mezzanotte sul lungomare Vittorio Veneto di Rapallo dove erano in corso i brindisi per salutare il 2024. Un ragazzo di 21 anni è stato colpito ad un occhio a causa dello scoppio di un petardo. E’ intervenuto il 118 con l’automedica Tango 2 e la Croce Bianca Rapallese. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al San Martino. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente che sarà ricostruita dai carabinieri.

