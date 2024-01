Recco: a fuoco mobiletto su un terrazzo; nessun intervento nel Tigullio

Poco dopo mezzanotte i vigili del fuoco di Rapallo sono stati chiamati in via San Francesco a Recco dove un petardo aveva causato l’incendio di un mobiletto su un terrazzo; un rogo limitato e spento prima ancora dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sia nel Golfo Paradiso sia nel Tigullio non si registrano incendi di cassonetti dovuti ad atti teppistici. Forse il risultato della presenza delle forze dell’ordine o di un maggior senso civico.

I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti nella notte a Ne per piccoli smottamenti verificatisi a Conscenti a seguito della pioggia caduta nel pomeriggio e nella prima serata.

