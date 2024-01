Come previsto, la pioggia ha consentito alle persone di scendere in piazza e attendere in compagnia il 2024. Ovunque musica e brindisi, molta allegria e speranza. Genova, in diretta su Canale 5, ha fatto la parte del leone con una piazza De Ferrari gremita e molte presenze giunte dalla Riviera.

