‘Santa’: l’Ensemble Simphony Orchestra e la musica di Ennio Morricone

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

La basilica Madonna della Rosa, di piazza Caprera, a Santa Margherita Ligure affollatissima di pubblico per il primo evento del nuovo anno.

Diretta dal Maestro Giacomo Lo Prieno, la bellissima esibizione Dell’Ensemble Simphony Orchestra, un concerto degli auguri per la cittadinanza e per i numerosi ospiti presenti.

Il Capodanno è stato allietato dall’esecuzione delle più belle musiche da film del Maestro Ennio Morricone. Presenti, per dare il benvenuto, il vicesindaco Emanuele Cozzio e gli assessori Patrizia Marchesini ed Elisabetta Tassara.

