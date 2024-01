Sorpresa, a Nervi ha aperto la Marinella: “Vogliamo che i genovesi ne riprendano possesso”

Genova. Niente annunci, niente comunicati stampa, niente tagli del nastro. Anzi, per quelli ci sarà tempo. Dopo anni di travaglio e continui rinvii, il 1° gennaio 2024 verso le 16.00 ha aperto ufficialmente al pubblico la nuova Marinella sulla passeggiata di Nervi. Una partenza a sorpresa che per ora riguarda solo il lounge bar con terrazza e il ristorante con vista mozzafiato sul mare, in attesa dell’inaugurazione vera e propria che avrà luogo quando saranno pronti anche la spa e l’hotel quattro stelle superior.

Per Igor Mendelevich, l’imprenditore che nel 2017 fondò con altri soci la società La Marinella 1934 per dare nuova vita allo storico edificio, sembra la cosa più naturale del mondo: “Sì, non l’abbiamo detto a nessuno. Abbiamo semplicemente aperto, poi l’inaugurazione la faremo quando avremo finito tutto – spiega -. Il bar funziona a pieno regime, il ristorante per ora offre un menù ridotto, ma di qualità”. Ma perché questa mossa in sordina? “Vogliamo che la gente riprenda possesso della Marinella, che la veda e ci si trovi a casa sua. Poi, dopo l’inaugurazione, faremo vedere quanto valiamo”.

» leggi tutto su www.genova24.it