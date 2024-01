Tellaro e Le Grazie, terre e mari di cimenti. Si rinnova la tradizione del primo dell’anno

Il primo dell’anno ha i suoi riti, le sue tradizioni. E fra questi c’è anche quello dei cimenti invernali, che in Liguria si contano a decine, da Ventimiglia al confine con la Toscana. Complice una temperatura esterna gradevole, considerando che siamo entrati ufficialmente nell’inverno da una decina di giorni, diversi indomiti hanno sfidato le acque del primo giorno del 2024 e si sono tuffati. Nel levante ligure è successo a Tellaro con una quindicina di coraggiosi, più del doppio quelli che si sono dati appuntamenti alla calata de Le Grazie per il “cimento di Ria” con Babbo Natale ad aprire le danze e via via tutti gli altri.

