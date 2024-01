Una notte di botti e fuochi d’artificio malgrado l’ordinanza. Sequestri in strada, sanzionato giovane che mingeva sull’auto della Polizia Locale

Senza pioggia ma con tanti botti come non si vedeva da tempo. Gli spezzini hanno “sparato” in lungo e in largo, omologandosi ad un comportamento che si ritrova in parecchie città d’Italia, anche con episodi estremi come le cronache hanno raccontato, sia a Nord che a Sud della Penisola. Qui come altrove i cittadini disattendono quasi totalmente le ordinanze comunali che vietavano lo scoppio di petardi e fuochi d’artificio, soprattutto in alcune aree definite. Allo scoccare della mezzanotte e per gran parte dell’ora successiva, botti ma anche veri e propri fuochi d’artificio si sono visti e soprattutto uditi un po’ da tutti i quartieri, dal Favaro a Rebocco passando per il pirotecnico Umbertino. Aree più periferiche ma anche quelle evidentementecomprese le zone maggiormente “attenzionate” dove vigeva l’ordinanza adottata a tutela degli animali e del riposo delle persone.

Sono stati diversi gli interventi che a partire dalla mattinata di ieri sono stati richiesti alla Centrale Operativa del Comando. Proprio in centro, dove si è radunata la maggior parte delle persone, si sono concentrati gli episodi principali. In particolare gli agenti sono intervenuti in piazza Cavour, piazza Europa, piazza Verdi, via Chiodo e nella serata di ieri sono state elevate diverse sanzioni, con relativi sequestri di materiale esplodente a carico dei trasgressori. Nel corso della nottata è stato sorpreso un cittadino italiano di 23 anni che urinava sull’auto di servizio della Polizia Locale in sosta in piazza Europa (comminata sanzione ex art 688 e 726 c.p. e art 9 decreto Minniti).

