Assi di forza, aggiudicate le gare per i nuovi bus elettrici: ecco come saranno i “light tram”

Genova. Aggiudicata la gara per la fornitura dei 130 mezzi elettrici da 18 metri che serviranno gli assi di forza del trasporto pubblico genovese. Il lotto più sostanzioso, che vale oltre 100 milioni di euro, va all’azienda polacca Solaris che dovrà fornire 112 filobus con tecnologia Imc (in grado di ricaricarsi durante la marcia) entro fine 2025. La seconda tranche, quella dei bus elettrici flash charging destinati alla Valbisagno, vede come vincitrice la svizzera Carrosserie Hess AG che si è impegnata a consegnare i veicoli entro ottobre dell’anno prossimo per un importo di 31 milioni.

Un appalto che aveva creato notevoli difficoltà ad Amt. Il primo bando era stato pubblicato lo scorso 30 giugno, ma a novembre l’azienda è stata costretta a revocare il lotto relativo ai bus “senza fili” dopo le perplessità espresse dai concorrenti sulle tempistiche richieste (le prime consegne erano indicate a giugno 2024) e soprattutto sulla dotazione economica a disposizione. Alla fine, con 7 milioni in più e una scadenza molto meno ravvicinata, si sono presentate due aziende, la Hess e la Karsan. Per i filobus, invece, era rimasta solo una ditta in corsa, la Solaris appunto. Entrambi i lotti sono stati aggiudicati praticamente senza ribasso d’asta.

