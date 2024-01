Chiavari: delitto Cella, il 25 febbraio l’udienza preliminare

Il 6 maggio 1996. In via Marsala a Chiavari si consuma il delitto che provoca la morte di Nada Cella. Dopo 25 anni sono riprese le indagini. L’udienza preliminare è stata fissata per il 25 febbraio. Imputata Annalucia Cecere, che all’epoca dei fatti aveva 28 anni; l’accusa è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Il movente sarebbe la gelosia verso la ragazza a cui voleva sostituirsi nel ruolo di segretaria del commercialista Marco Soracco, anche lui imputato con la madre Marisa Bacchioni, accusati di falsa testimonianza e favoreggiamento.

Nell’udienza preliminare verrà deciso se accettare la tesi di colpevolezza espressa dal pubblico ministero, o se occorre un supplemento di indagini. Se si procederà, il processo sarà indiziario non avendo trovato, con l’aiuto delle nuove tecnologie, una prova schiacciante contro gli accusati.

