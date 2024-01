Chiavari: la storia di Nina e del suo atelier di arte emotiva. “Dipingo ciò che vivo”

“Prima della nascita, l’anima di ciascuno di noi sceglie un’immagine o disegno che poi vivremo sulla terra, e riceve un compagno che ci guidi quassù, un daimon, che è unico e tipico nostro”, scriveva James Hillman nel suo bestseller “Il Codice dell’Anima”. “Tuttavia – proseguiva – nel venire al mondo ci dimentichiamo tutto questo e crediamo di esserci venuti vuoti. È il daimon che ricorda il contenuto della nostra immagine, gli elementi del disegno prescelto, è lui dunque il portatore del nostro destino”. La storia dell’atelier che ha visto la luce lo scorso 1 dicembre in Via Piacenza 280 a Chiavari è la storia di Veronica Buva, in arte Nina Arteflores, classe 1990. Ma è, in primis, la storia di un daimon che ha impiegato circa 30 anni per manifestarsi, scegliendo di venire alla luce attraverso un percorso non privo di travagli, come ogni parto che si rispetti. Al punto che lei, Nina, ammette che nel 2019 è davvero rinata. Proprio qui a Chiavari, dopo 18 anni trascorsi a Reggio Emilia. O meglio, come ama dire, è fiorita, sia come donna che come artista. La nota curiosa è che Veronica, fino a 5 anni fa, artista non sospettava nemmeno di esserlo: il disegno si manifesta nella sua vita prima come strumento di ricerca interiore poi, grazie alla scrittrice (e anch’essa artista) Simona Bianchera, prende sempre più spazio.

» leggi tutto su www.levantenews.it