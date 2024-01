Code in A10, Regione: “Valutazione Autofiori deficitaria, non possono farne le spese turisti e liguri”

Liguria. In merito alle code che si sono registrate in questi due giorni in A10 Regione Liguria ricorda che “il tavolo di lavoro convocato dal ministero il 6 dicembre scorso con l’ente regionale, Anci, Anas, Comune di Genova e tutte le concessionarie liguri, aveva disposto un piano natalizio di alleggerimento dei cantieri per ridurre le chiusure e gli scambi di carreggiata fino all’8 gennaio, in modo da favorire esodi e controesodi, chiedendo alla concessionaria di alleggerire il più possibile la tratta dai cantieri”.

“Evidentemente non è stato sufficiente” affermano dalla stessa Regione, con riferimento ai forti disagi alla viabilità autostradale, lungo le tratte tra Andora e Finale Ligure, e alle ripercussioni sulla via Aurelia.

