Ferrovie, come ottenere gli incentivi per gli studenti liguri. E Toti conferma le nuove tariffe per le Cinque Terre: “Così spalmeremo i visitatori tra marzo e novembre”

Treni gratis in Liguria per chi ha meno di 19 anni e sconto del 50% fino ai 26 anni. Con l’arrivo del 2024 hanno preso il via le nuove misure tariffarie sugli abbonamenti (mensili o annuali) al trasporto ferroviario dedicati a tutti gli studenti per raggiungere la scuola (o istituti per la formazione professionale) o l’Università. Secondo lo schema elaborato da Regione Liguria e Trenitalia, nell’area delle Cinque Terre, la nuova tariffazione prevede uno sconto dell’80% sugli abbonamenti mensili o annuali nella tratta Levanto-Spezia Centrale per i residenti nei Comuni di Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, oltre che per i non residenti proprietari di seconde case e i loro nuclei familiari. Confermato che, per quanto riguarda il Cinque Terre Express, è prevista una nuova tariffazione tra marzo e settembre con la distinzione, per i non residenti in Liguria, tra bassa, media e alta stagione. Anche se sul tema rimane aperto un dialogo con gli enti locali e le associazioni del territorio, che non si sono detti affatto entusiasti, confermandolo anche nell’ultima riunione a Genova nei giorni finali del 2023. “E’ la prima volta che mi accade nella mia vita da giornalista prima e da amministratori poi che chi ha avuto l’80% di sconto su un biglietto ferroviario protesti per quello sconto: è un unicum a livello mondiale, penso che qualche studente potrebbe farci una tesi sopra – spiega il presidente regionale Giovanni Toti a Città della Spezia – . Per le Cinque Terre abbiamo fatto due ragionamenti: il primo, che riguarda il servizio pubblico locale, prevede che tutti i cittadini delle Cinque Terre e della Liguria, così come tutti coloro i quali hanno una casa in quei luoghi, non pagheranno un euro in più di quanto pagavano quest’anno e, anzi, molti di loro pagheranno l’80% in meno; il secondo ragionamento riguarda il fatto che secondo noi è irrealistico che turisti e pendolari spendano la medesima cifra. In tutta Europa è così, il tariffario è commisurato e collegato al periodo di utilizzo. Ci sono la bassissima, bassa, media e alta stagione. Abbiamo comunque un tavolo di monitoraggio e se la realtà si dovesse dimostrare un’altra certamente ne terremo conto”.

