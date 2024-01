Formazione, qualificati 56 nuovi giardinieri d’arte e manutentori del verde. Scajola: “Ottimo risultato”

Liguria. Cinquantasei nuovi giardinieri d’arte e manutentori del verde. Questo il risultato dei primi cinque corsi di formazione nel settore finanziati dalla Regione.

La Liguria è infatti una delle 13 regioni che hanno aderito alla sperimentazione dell’iniziativa innovativa nata all’interno del Pnrr come intervento accessorio e sinergico alle ristrutturazioni di ville e giardini storici. Lo standard formativo per questa specifica figura professionale è stato definito ad hoc per consentire ai nuovi professionisti di operare in contesti di particolare pregio storico e architettonico.

