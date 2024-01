Il Tricapodanno Mediaset a Genova è costato 1,2 milioni. Ma la Rai ha vinto col doppio dello share

Genova. Quanto è costato il Tricapodanno di Genova? Esattamente un milione e 280mila euro per tutte e tre le serate. È quanto emerge dai documenti pubblicati dal Comune subito dopo l’evento di San Silvestro in piazza De Ferrari prodotto da Mediaset e trasmesso in diretta su Canale 5. Una cifra grossomodo in linea con quella annunciata dal governatore Giovanni Toti nella prima conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa e superiore rispetto allo stanziamento dell’anno scorso che superava di poco i 700mila euro.

Poco lusinghieri sono tuttavia i dati ufficiali Auditel degli ascolti nella notte del 31 dicembre. Nonostante il Capodanno in Musica condotto da Federica Panicucci abbia totalizzato oltre 2,6 milioni di spettatori con uno share del 18,14% nella fascia della prima serata (fino all’una), L’anno che verrà su Rai1 ha vinto a mani basse registrando 6,2 milioni di telespettatori e uno share del 40,06%. L’evento della tv pubblica è stato trasmesso da Crotone con la guida di Amadeus.

