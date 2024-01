La Cremonese convoca Tsadjout in Coppa e la trattativa con lo Spezia si prolunga

Il piano di Luca D’Angelo di avere a disposizione sin dalla ripresa degli allenamenti forze fresche per preparare al meglio la partita contro il Como rischia di andare a monte. Il mercato è cominciato ufficialmente nella giornata di oggi e a due giorni dal ritorno in campo dello Spezia nessuna trattativa sembra in fase conclusiva, né quella per un nuovo terzino, né quella per un nuovo attaccante, le due richieste principali dell’allenatore. L’obiettivo numero uno per rinforzare lo sterile attacco della prima fase di stagione resta Frank Tsadjout, l’attaccante della Cremonese che fin qui ha trovato poco spazio e che i grigiorossi hanno messo sul mercato in questo primo mese dell’anno. Ma non nell’immediato.

Tsadjout è stato convocato dal tecnico Giovanni Stroppa per la partita di domani in Coppa Italia contro la Roma, dove potrebbe avere anche spazio nel corso della gara come tanti di quei giocatori che fin qui hanno giocato meno. Il piano del club è quello di attendere: se arriverà un’offerta ritenuta consona Tsadjout potrà partire, ma a quel punto i grigiorossi avranno bisogno di sostituirlo numericamente in rosa. Un’attesa che sicuramente non gioca a favore dello Spezia, che vuole muoversi e vuole farlo in fretta, forte anche dell’ok ricevuto dal ragazzo, che ha aperto alla cessione alla squadra di D’Angelo. Ma che per ora è costretto ad aspettare, spettatore in prima persona della trattativa tra i due club.

