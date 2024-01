Monterosso, Moggia: “L’aumento delle tariffe ferroviarie preoccupa gli amanti abituali delle Cinque Terre”

Il Comune di Monterosso, guidato dal sindaco Emanuele Moggia, “tiene a cuore il benessere sia dei residenti che dei numerosi visitatori che ogni anno scelgono le Cinque Terre per le loro vacanze. Recentemente, abbiamo ricevuto una email da Marta Mezzadra e Davide Lodi, una coppia che da anni trascorre le proprie vacanze estive a Monterosso. La loro preoccupazione riguardo le nuove tariffe del Cinque Terre Express – afferma l’amministrazione comunale in una nota – rispecchia quella di molti altri turisti che praticano un turismo consapevole e rispettoso”.

La lettera di Marta e Davide evidenzia il disappunto crescente tra i visitatori regolari per l’aumento dei costi: “Non siamo né straricchi né privilegiati… Purtroppo, il fatto di non essere più liberi di vivere la vacanza secondo i nostri desideri ci ha profondamente delusi.”

