Pallavolo, scatta domani il 24° Torneo della Befana: 224 partite in programma in quattro giorni

Alassio. Prime sfide, domani, mercoledì 3 gennaio, alle ore 10, per il 24° Torneo della Befana, tradizionale kermesse giovanile di pallavolo (la più partecipata in Liguria) di inizio anno, la cui prima giornata è interamente dedicata alla categoria Under 12 mista (possibilità di schierare anche tre maschietti), ospitata interamente al Palasport Ravizza di Alassio (3 campi).

In lizza 12 squadre: le piemontesi Chieri ‘76 Volleyball, Volley Cherasco, Cusio Sud Ovest Sport SammaBorgo, PlayAsti, Vbc Dogliani e le liguri Imperia Volley, Cogovalle, Sdp Conad City Mazzu Sanremo, Mazzucard Sanremo, Golfo di Diana, Polisportiva Maremola e Volley Team Finale. L’anno scorso il successo andò alla Lpm Mondovì.

» leggi tutto su www.ivg.it