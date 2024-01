Precipita in mare con l’auto: 85enne muore annegato

La Spezia. Un drammatico incidente ha sconvolto il primo giorno del 2024 nella provincia della Spezia, dove un uomo di 85 anni è morto annegato dopo essere finito in mare con la propria auto sotto gli occhi impietriti di pescatori e cittadini.

L’episodio è avvenuto nella mattinata del 1 gennaio, presso il Molo Italia, punto di riferimento per gli amanti della pesca. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, l’auto avrebbe imboccato con una buona velocità il molo, per poi scartare a sinistra improvvisamente, finendo in acqua.

