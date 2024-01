“Progetto esecutivo Felettino entro febbraio, area Enel da consegnare in fretta al mercato. E il turismo non è una mia fissazione ma impresa e lavoro”

La sottile linea immaginaria di un anno che cambia con alle spalle il conosciuto e davanti una pagina bianca, tutta ancora da scrivere. Al di là dei capodanno in piazza nelle diverse località, la Liguria così come la Spezia e la sua provincia sono entrate nel 2024 con la solita valigia di cose fatte e da finire, di idee abbozzati dà rendere reali nel corso dei prossimi mesi, di embrioni di futuro. Città della Spezia incontra il presidente della Regione Giovanni Toti per la prima intervista del nuovo anno che parte, guarda caso, dall’ultimo atto significativo del 2023, quello che ha portata alla discussa approvazione del bilancio preventivo: “E’ una Liguria che vuole correre veloce ma senza dimenticarsi di nessuno. Da qui le semplificazioni, gli investimenti sui fondi europei e sulle infrastrutture, ma anche tutte le operazioni pensate per dare una mano alle famiglie in difficoltà. Da qui l’asilo nido gratis per tutti i bambini (le cui famiglie hanno un Isee sotto i 35 mila euro), l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole materne, la dote relativa allo sport, le agevolazioni previste per gli studenti pendolari, con gli abbonamenti per andare a scuola gratuiti o al 50% a seconda dell’età. Aggiungo i quasi 30 milioni di euro per rinnovare le nostre case popolari. Questa è la filosofia che vogliamo ottenere per una Liguria che premi il merito, senza quel grigio appiattimento che talvolta rende tutti un po’ uguali ma senza scordarci chi resta indietro”.

Questione terzo mandato. Giorgia Meloni ha mostrato forti perplessità alla possibilità di cambiare la legge, la Liguria però, almeno tecnicamente, non c’entra.

“Premesso che si è votato nel settembre del 2020 e si tornerà alle urne tra quasi due anni, i tempi della politica italiana sono molto brevi e quindi mi sembra tutto davvero prematuro. C’è un equivoco di fondo: la Regione Liguria non ha bisogno di alcun cambiamento legislativo nazionale per vedere un terzo governo Toti perché, come ci spiegano i nostri valenti avvocati, noi abbiamo recepito i dettami nazionali nella passata legislatura e siccome nessuna legge è retroattiva e quei principi valgono dal momento che vengono recepiti, il mandato 2015-2020 viene scorporato ai fini del conteggio del duplice mandato. Quello attuale è il primo mandato per la legge, quello tra il 2025-2030 sarebbe il secondo. Il premier Meloni ha manifestato alcune perplessità a modificare la legge nazionale che prevede due mandati come massimo possibile, questo però non cambia lo scenario ligure, che la modifichino o meno”.

